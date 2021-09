Museu da Gente Sergipana participa da 15ª Primavera

O Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda participa da 15ª Primavera dos Museus, evento realizado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Com as visitas presenciais suspensas, a programação acontece principalmente online no YouTube do Instituto Banese, de 23 a 25 de setembro.

Essa edição, de tema “Museus: perdas e recomeços”, tem como foco refletir sobre as experiências e superações vividas em tempo de pandemia. Como local de preservação de memórias, o museu tem a capacidade de reconstruir histórias e transformar perdas em novos começos. Portanto, torna-se um importante espaço de reflexão e acolhimento.

A primeira atividade será a Oficina “Cultivo de horta em materiais reutilizáveis”, na quinta-feira (23) às 15h, no lado lateral do estacionamento do Museu. Coordenada pelo engenheiro agrônomo e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Ivan Siqueira Barreto e voltada para alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Atheneu Sergipense, a atividade tem como objetivo disseminar a cultura de sustentabilidade e promover a conscientização ambiental na reutilização e reciclagem de materiais.

Na manhã de sexta-feira (24) às 10h, ocorre a exibição do Encontro “Perdas e Recomeços”. No intuito de dialogar sobre a importância da arte e cultura, em especial durante o período mais restritivo da pandemia, convidamos autores de vídeos selecionados do edital ‘Quarentena da Gente’. Também estarão presentes professores de escolas de Sergipe para falar de suas experiências e ações culturais que eles estão desenvolvendo para a retomada das aulas.

No sábado (25) às 20h, para celebrar o início da Primavera como momento de florescimento e recomeço, exibiremos o show “Milton por Dois” de Raquel Diniz e Saulo Ferreira. A apresentação traz releituras de canções de um dos maiores ícones da música brasileira, o cantor, compositor e multi-instrumentista Milton Nascimento. O repertório vai trazer canções consagradas como “Travessia”, “Cais” e “Clube da Esquina 2”.

A Primavera dos Museus é realizada conjuntamente entre as instituições museológicas de todo o país e o Ibram. A temporada de eventos acontecerá em 296 cidades brasileiras, incluindo shows, teatro, seminário, exposição, cinema, visita mediada, debate, lançamento de livro, workshop, festival, entre outros.

Serviço

15ª Primavera dos Museus do Museu da Gente Sergipana

Data: 23 a 25 de setembro de 2021

Local: Programação Online

Endereço: (www.youtube.com/user/InstitutoBanese)

Assessora de Comunicação temporária do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana