Obras de reestruturação modificam cenário da Rodovia entre a BR 101 e São Cristóvão

Revitalização dos 7 km receberá investimentos de R$ 4.311.497,70

Condutores que atualmente trafegam pela Rodovia SE-464, entre a BR 101 e a sede de São Cristóvão, no Território da Grande Aracaju, se deparam com um cenário diferente, repleto de caçambas, retroescavadeiras, carros-pipa, motoniveladoras, recicladora, diversos tipos de rolos, escavadeira hidráulica, entre outros tipos de equipamentos, em razão da reestruturação do principal acesso entre o entroncamento da principal BR que atravessa o Estado e a Cidade Mãe de Sergipe.

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), a intervenção faz parte do Pró Rodovias e integra o Avança Sergipe, cuja finalidade é promover a aceleração econômica bastante prejudicada em razão da pandemia da Covid-19.

A obra

Com investimentos na ordem de R$ 4.311.497,70, os serviços correspondem à completa reestruturação dos 7 km da rodovia, nos quais serão realizados os serviços de reciclagem com adição de brita, terraplenagem, drenagem completa, camada de base e sub-base em trechos específicos, imprimação, pavimentação asfáltica com vibro- acabadora, implantação de sinalização horizontal e vertical com pintura termoplástica de faixas e zebrados e aplicação de tachas reflexivas.

De acordo com o secretário estadual do desenvolvimento urbano e sustentabilidade, Ubirajara Barreto, o andamento dos serviços é bastante satisfatório. “Já fizemos os serviços de limpeza, sondagem topografia. Atualmente 25 profissionais dão continuidade aos serviços de limpeza, execução de terraplenagem em alguns trechos e retaludamento (cortes nos taludes situados às margens da pista de rolamento), de modo que o percentual de execução é de 15%. Com a diminuição das chuvas e o tempo mais firme, nas próximas semanas iniciaremos a reciclagem da pista de rolamento e os serviços de drenagem”, detalha.

Boas mudanças

Usando a rodovia como percurso diário entre a sua residência situada às margens da BR 101 e o estabelecimento comercial na sede de São Cristóvão, Cláudio Souza, se mostra feliz com a intervenção. “Sempre escutávamos promessas da reforma dessa pista, mas agora sim, teremos boas mudanças. A situação por aqui estava ruim, eu mesmo só me desloco de moto, ando de carro em último caso, pois volta e meia tinha de levá-lo para a oficina. O Governo está de parabéns por realizar essa obra”, declara o comerciante de 56 anos.

Residente no Conjunto Rosa Elze, Clóvis Moura Menezes, se diz satisfeito com a intervenção. “Passo por aqui todos os dias e a situação estava complicada, os transtornos eram frequentes. Com essa reforma, a vida de quem passa por aqui será facilitada, vai ser bom para todos”, afirma o motorista de 37 anos.

Para Ubirajara Barreto, com a intervenção o acesso à quarta cidade mais antiga do país ficará facilitada. “Com o Pró Rodovias, o Governo de Sergipe promoverá uma revitalização na malha viária estadual, sem precedentes, sobretudo em São Cristóvão, uma vez que toda a Rodovia João Bebe Água (SE-065) foi reestruturada, a SE-464 está em obras e, em breve, o Acesso 017 da Rodovia SE-466, entre a BR 101 e o Povoado Rita Cacete também será reestruturada, o que deixará todos as vias que ligam à sede municipal devidamente revitalizadas”, enfatiza.

Fonte e foto Sedurb