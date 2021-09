“Orientação e perfil são garantias de sucesso no mercado”, diz consultor

Consultorial: o mercado pede preparo, capacitação e investimento na trabalhabilidade

Por Suzy Guimarães

Em tempos de pandemia, o cenário socioeconômico do país, passou por uma transformação que exigiu das pessoas uma nova postura, seja ela social ou profissional. Nesse sentido, o mundo de investimentos e trabalhabilidade promoveu uma série de mudanças necessárias para que os cidadãos fossem reintegrados ao mercado de trabalho respeitando o perfil adequado. Quem explica é o Administrador e Consultor de Carreiras, Isaque de Jesus.

O ADM observa que já foi identificado que a falta de informação das pessoas que concorrem a vagas no mercado de trabalho, geralmente as leva para empregos não adequados a seu perfil. “É nesse sentido que nós da Consultorial, empresa que hoje administro e que está no mercado para orientar e direcionar pessoas ao rumo certo na trabalhabilidade, buscamos direcionar o profissional. É preciso dar as pessoas um norte para que se encaixem, não só num trabalho, mas numa função que poderão, de fato, executar com habilidade”, certifica Isaque.

Outro ponto citado pelo consultor de carreiras se refere a necessidade da empresa saber o que é preciso para que o processo seletivo transcorra de forma a atender as necessidades da empresa e, ao mesmo tempo, promover capacitação para o profissional que irá ocupar a vaga. “Hoje na Consultorial temos duas pessoas extremamente capacitadas que são as profissionais de trabalhabilidade Adriana e Gardênia, que buscam acompanhar os candidatos que desejam retornar ou ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho, desde a inscrição até o ingresso na empresa almejada”, ressalta o ADM

Equilíbrio – Isaque esclarece que a consultorial busca orientar pessoas de todos as idades no mercado, ajudando na readequação de currículos, principalmente nesse momento de pandemia em que muitas pessoas passaram por um processo de desorganização profissional. “Ajudamos as pessoas a controlar a ansiedade e manter o equilíbrio para que possam ter um bom desempenho na entrevista, que é fundamental para ingresso no mercado. Reforço que é preciso estar no lugar certo para ter sucesso”, conclui o consultor Isaque de Jesus.

Foto assessoria