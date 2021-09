Preço médio do óleo diesel segue em alta no início do mês de setembro e litro se aproxima de R$ 5,00, aponta Ticket Log

Combustível apresentou novo aumento de 1,54% nos primeiros dias de setembro

Com altas consecutivas ao longo do ano, o preço do diesel está cada vez mais próximo de alcançar a média nacional de R$ 5,00, revela o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Nos primeiros dias de setembro, o combustível registrou alta de 1,54%, em relação ao fechamento de agosto, e foi encontrado a R$ 4,909 nos postos. Já o diesel S-10, com o avanço de 1,66%, registrou média de R$ 4,969.

“Mesmo sem reajustes nas refinarias desde julho, o preço do diesel segue de forma consecutiva avançando em todo o território nacional. Entre os fatores que contribuem para esse comportamento de alta do combustível, está o reflexo do aumento da mistura de biodiesel de 10% para 12%, como também o aumento no biodiesel de 3,6%”, explica Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Em todas as regiões brasileiras, tanto o diesel comum quanto o tipo S-10 apresentaram aumentos no preço médio no início de setembro. No Centro-Oeste foi registrada a alta mais significativa, de 1,98% para o diesel comum, e na Região Sudeste, de 1,84% para o tipo S-10.

Os preços médios mais altos foram encontrados na Região Norte, onde o diesel comum esteve a R$ 5,097, e o diesel S-10, a R$ 5,181. No Sul, os valores mais baixos por litro foram registrados: o tipo comum foi comercializado a R$ 4,549, e o tipo S-10, a R$ 4,580.

O Acre segue liderando o ranking nacional do diesel comum e tipo S-10, mais caros do País, comercializados a R$ 5,721 e R$ 5,737, respectivamente. Já no Paraná, o preço médio mais baixo foi registrado pelos postos, a R$ 4,484, o tipo comum e R$ 4,518 o S-10.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

RPMA Comunicação