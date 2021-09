Prefeitura de Aracaju autoriza jogos de futebol com presença limitada de público

A Prefeitura de Aracaju autorizará a realização de jogos profissionais de futebol, organizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com a presença limitada de público. A medida foi definida nesta quinta-feira, 16, durante reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE) em que foram estabelecidas as novas medidas restritivas de enfrentamento à covid-19. Pelo decreto municipal, em conformidade com a resolução estadual, fica permitida a presença de público nos jogos, limitado a capacidade de 20% dos estádios ou setores.

“Diante dos números apresentados e do comportamento da doença na nossa cidade, decidimos por seguir o que foi estabelecido pelo comitê técnico científico estadual e autorizamos a realização dos jogos profissionais de futebol, sendo o primeiro nesta sexta-feira, à noite, no Batistão, entre o Confiança e Sampaio Corrêa. Definimos os protocolos e criamos uma força-tarefa para acompanhar o cumprimento de todas as diretrizes estabelecidas. Será uma espécie de evento teste e esperamos que tudo ocorra de maneira ordeira e organizada”, declarou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Na reunião, Edvaldo estabeleceu a criação de um grupo de trabalho para definição, acompanhamento e fiscalização dos protocolos sanitários durante a realização do jogo. A força-tarefa será coordenada pela vice-prefeita Katarina Feitoza, com a participação dos secretários da Defesa Social (Luís Fernando Almeida), de Governo (Evandro Galdino), da Saúde (Waneska Barboza) e pelo presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Luiz Roberto Dantas).

Protocolos

Para ter acesso ao estádio, o torcedor deverá ter tomado as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19, ou apresentar um teste antígeno ou RT-PCR com resultado negativo, que tenha sido realizado nas 72 horas que antecedem a partida. A vacina poderá ser comprovada com o cartão de vacinação ou com o aplicativo Conecte SUS. Também será necessário apresentar documento de identificação com foto. No caso do teste, o torcedor também deverá estar munido de documento com foto.

O decreto estabelece também que a fiscalização será de responsabilidade da entidade organizadora, assim como dos acessos aos estádios. Os portões deverão ser fechados com 1 hora de antecedência do início da partida, e o público deverá permanecer sentado, com distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, permanecendo vedada qualquer tipo de aglomeração. O uso de máscara pelo público também será obrigatório.

Além disso, também fica proibida a presença da torcida visitante e a venda de bebidas alcoólicas e/ou alimentos dentro do estádio. Também fica vedada a presença de torcidas nas imediações do estádio. Já com relação à venda dos ingressos, deverá ser realizada, prioritariamente, por meio eletrônico.

Situação epidemiológica

De acordo com os dados apresentados na reunião, a capital sergipana não registrou, até o momento, óbitos por covid-19 em setembro. Além disso, Aracaju já vacinou 463.800 pessoas com a primeira dose, o que corresponde a 69,75% da população acima de 12 anos. Somente nos últimos sete dias, o município avançou 1,67% na vacinação.

Foto: Marcelle Cristinne/PMA