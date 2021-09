Prefeitura de Aracaju inicia recuperação da avenida Santos Dumont

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, na manhã desta sexta-feira, 17, o início da recuperação da avenida Santos Dumont. Principal via de acesso à Orla da Atalaia, a avenida terá todo o seu pavimento reestruturado com a fresagem e aplicação de nova camada asfáltica. Os serviços serão executados com recursos próprios da administração municipal, pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), e deverão ser concluídos em até três meses. Ao todo, serão aplicadas mais de 7 mil toneladas de asfalto na via.

“Esta obra é mais uma iniciativa da nossa administração para melhorar a infraestrutura turística da cidade. Se une ao projeto já iniciado pelo governo estadual e assim teremos toda a praia com sua avenida principal recapeada, desde o farol da Coroa do Meio até o Viral. Vai trazer mais mobilidade urbana, mais conforto, mais beleza para a cidade. Isso ajuda na atração do turismo. Além disso, é mais qualidade de vida para a nossa população, é um asfalto de mais qualidade para a área de prática do ciclismo, enfim é um investimento com grande impacto na cidade”, afirmou o prefeito.

Após a solenidade de anúncio do projeto, Edvaldo acompanhou o início da obra, acompanhado da vice-prefeita Katarina Feitoza e dos vereadores da cidade. A intervenção começou com a fresagem do pavimento antigo na região do farol da Coroa do Meio. Assim a obra seguirá até a região da Passarela do Caranguejo. Depois, a Emurb fará a via de retorno até completar os oito quilômetros. Para minorar os transtornos à população, aos finais de semana e durante à noite, os serviços serão suspensos. A previsão é de conclusão da obra em novembro.

Presidente da Emurb, Antônio Sérgio Ferrari explicou que a obra será realizada pela própria unidade operacional da própria empresa, o que gerará economia ao erário. “Já temos a nossa própria equipe, nosso maquinário, de modo que o custo fica menor, pois só demanda o investimento em asfalto, brita e areia. Além disso, o processo se dará também de maneira mais acelerada”, afirma.

Para o presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), Antonio Carlos Franco Sobrinho, a recuperação da avenida é “mais uma boa notícia” para o turismo de Aracaju. “A Orla, o cartão postal da cidade, abriga a maioria dos hotéis e é onde o turista passa a maior parte do tempo em Aracaju, de modo que esta obra é muito importante para esta região e para o nosso setor”, disse.

Acompanharam a solenidade os vereadores Fábio Meireles, Eduardo Lima, Antônio Bittencourt, Sávio de Vardo da Lotérica, Joaquim da Janelinha, Breno Garibalde, Pr. Diego, Ricardo Vasconcelos, Sargento Byron e Binho.

Foto: Marcelle Cristinne/PMA