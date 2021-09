Professor Jossimário Mick é pré-candidato ao senado pelo Psol Sergipe

A Primavera Socialista, corrente interna do PSOL, apresentou através de manifesto ao 7° Congresso Estadual do PSOL Sergipe que ocorreu de forma virtual no último domingo dia 12 de setembro, o lançamento do nome do jovem professor Jossimário Mick como pré-candidato a senador da República pelo PSOL nas eleições de 2022.

O professor Jossimário Mick foi candidato a Senador na chapa do PSOL no pleito de 2018, sendo a mais jovem candidatura ao senado naquele pleito eleitoral.

A pré candidatura do professor Jossimário Mick como Negro e LGBT, também tem destacada atuação no ativismo cultural e da inclusão social, sua pré candidatura ao senado representa para o nosso partido um gesto concreto e objetivo de qual política nós defendemos, de qual democracia nosso povo precisa, para superarmos nossas terríveis contradições e injustiças sociais.

Em meio ao avanço fascista que representa o Bolsonarismo no nosso país, devemos apresentar caminhos de transformações radicais, para que toda a nossa gente possa viver melhor, com respeito, direitos, emprego, dignidade, saúde, educação, lazer e muita democracia.

