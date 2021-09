Reduz ritmo de pré-campanha

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há certo silêncio em relação às pré-candidaturas ao Governo do Estado em 2022. Tanto por parte da base aliada, quanto das oposições. Esse clima de absoluta cautela não era previsto. Imaginava-se que ao avançar de setembro haveria burburinho, bem maior entre integrantes da base aliada, porque seria nessa segunda quinzena deste mês que as conversas teriam início, para conclusão na primeira semana de outubro. Mais o prazo vai esticar até novembro, em razão do volume de conversas que está agendada e que ocorrerão mais adiante.

Pode-se adiantar que há paz em toda a base, embora não se deixe de perceber pequenas reações em pontos de menor influência, mas que são percebidas como sinalização de que pode acontecer um ou outro descontente, o que é natural nesses momentos de formação de chapa. Não se pode negar que o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) avança, mas o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) trabalha com discrição e mantém o seu time escalado para entrar em campo a qualquer momento. Tem pesquisas que o favorecem em mãos, mesmo assim pesa o fato de deixar a Prefeitura em abril, para uma nova disputa em outubro, que de todas as formas traz riscos.

O deputado federal Laércio Oliveira (PP), que mantém a sua candidatura ao Governo, teve que viajar ao exterior por problemas de ordem familiar. Cancelou todos os seus compromissos como parlamentar e está em absoluto silêncio em relação ao seu projeto eleitoral para 2022, mesmo que estivesse em visitas constantes a lideranças do interior, prefeitos e aliados, mantendo a posição de que estaria em chapa majoritária para tentar a sucessão do governador Belivaldo Chagas. Quando retornar é que vai avaliar a continuidade do seu trabalho, que não deve ser paralisado. Ulices Andrade volta a se movimentar, mais ainda com um pé no freio e outro no acelerador, embora demonstre cautela excessiva.

Na opinião da maioria, embora de eleitores, a chapa estará entre Edvaldo Nogueira e Fábio Mitidieri, com uma decisão já tomada de que André Moura será mesmo o nome para o Senado Federal de um dos dois.

As oposições não revelam nomes ao Governo de forma convincente. Dividida em suas posições e com dificuldade de qualquer composição, o único candidato a valer é o senador Rogério Carvalho, que tem o apoio sólido do Partido dos Trabalhadores e está conversando – presencialmente e por telefone – com lideranças importantes de Aracaju e de cidades do interior. Rogério costura bem esse manto que encobre a política e tem uma estrutura eleitoral capaz de ser o nome que polarize com o indicado pelo Governo para a disputa.

Outros segmentos de oposição ainda não deram o tom para uma disputa majoritária. A não ser que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) recue de sua candidatura a presidente da República e decida vir tentar eleger-se governador de Sergipe.

Pré-candidatos e chapas

Ferve a formação de chapas para os candidatos a deputados estadual e federal. É que parte deles já entendeu que não pode disputar as eleições com quem já tem mandato.

*** Um deles disse que os deputados federais recebem R$ 30 milhões em emendas extras por mês, o que soma R$ 120 milhões por ano, fora o Fundo Eleitoral no período da eleição.

*** – Desse jeito os pré-candidatos não suportam, porque se tratar de concorrência desleal, disse um provável um líder da região sul que pensa em disputar mandato.

Novas alianças

Os pré-candidatos estão se articulando para formação de chapas de médio porte para que tenham condições de disputar com chances de elegerem-se.

*** Admitem que as alianças formadas se dividam em novas legendas, reduzindo o número delas no bloco, mas oferecendo chances de eleger maior número de aliados.

Anúncio em novembro

Informação de fonte bem avisada da base aliada ao governador Belivaldo Chagas: o anúncio do candidato a governador pelo grupo será anunciado no início de novembro.

*** A mesma fonte diz que não haverá surpresas e insistiu na sigla “AM, FM”. Acrescentou que o objetivo é concluir o pleito no primeiro turno.

*** Ainda desafiou: “pode anotar e me cobrar depois”.

Valmir está no projeto

Segundo ainda a mesma fonte, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) vai para a base aliada e disputará vaga na Assembleia Legislativa.

*** O deputado estadual Talysson de Valmir (PL) será candidato à Câmara Federal. Mas há um detalhe: Valmir não adianta nada sobre isso.

Campanha discreta

Segundo um deputado estadual, Ulices Andrade está disposto a sair candidato ao Governo em qualquer data do próximo ano: “como a diferença é de apenas quatro meses, isso pode acontecer”.

*** Outro parlamentar, conversando na mesma mesa, acha que “é bom escolher logo, porque o senador Rogério Carvalho (PT) já está fazendo campanha de forma discreta”.

Contra as coligações

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que em relação às eleições de 2022, “sou contra a volta das coligações”.

*** Mitidieri acha que a legislação atual, “senão é a ideal, é uma evolução do que tínhamos”.

*** Fala que seu bloco está unido e que é normal “termos alguns nomes buscando espaço, mas vamos ter a maturidade necessária para continuarmos juntos”.

Candidata sim

A delegada Daniele Garcia (Podemos) será candidata “sim” nas próximas eleições. “Primeiro porque espero que o Senado derrube essa aberração, segundo porque essa regra só vale para 2026”!

*** Sobre a possibilidade de o empresário Milton Andrade (PL) filiar-se ao Podemos, Daniele informou que “não temos isso definido ainda, mas seria uma honra tê-lo no partido”!

*** Quanto e exigência do Podemos para que ela dispute a Câmara Federal, Daniele disse que o partido está deixando ela bem à vontade para candidatar-se a que quiser, “mas ainda não decidimos”!

Desviar recurso

O senador Rogério Carvalho (PT) encaminhou requerimento para o Ministério do Turismo, órgão que responde pela Cultura, sobre o suposto repasse de quase R$ 5 milhões para projeto do filho de Bolsonaro, Renan Bolsonaro.

*** Rogério pergunta: “auxílio para o setor cultural não pode, mas desviar recursos para os filhos pode”?

Sente-se idiota

O subtenente Edgard diz que “tá na hora de acabar essa baboseira de uso obrigatório de máscara. Não serve para nada, e ainda atrapalha a respiração”.

E acrescenta: “quando estou em um restaurante, sentado, comendo, bebendo e conversando, sinto-me um idiota em ter que colocar a máscara para ir ao banheiro”.

Mudanças no Código

A Câmara Federal aprovou ontem o Código Eleitoral, que mantém a censura às pesquisas eleitorais a partir da véspera da eleição, muda a prestação de contas dos partidos, protege propaganda política em igrejas e ressuscita a propaganda partidária no rádio e na televisão.

*** O Código também determina que, a partir de 2026, integrantes do Ministério Público, do Judiciário, policiais e militares deixem seus cargos quatro anos antes de se candidatarem a qualquer cargo eletivo.

Jackson em conversas

Informações de bastidores informam que o ex-governador Jackson Barreto (MDB) trabalha intensamente para disputar vaga na Câmara Federal, por outra legenda.

*** Jackson mantém um grupo firme de aliados em todo o Estado, está conversando muito, principalmente em Aracaju, e integrará uma chapa que o favorece.

*** Caso a eleição tenha como modelo as coligações, JB se coloca em boa posição.

