Semana Nacional do Trânsito é aberta em Sergipe

Na próxima segunda-feira (20), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) realizará duas ações para marcar oficialmente a abertura da Semana Nacional de Trânsito 2021 em Sergipe, que este ano tem como tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Diversas ações educativas serão realizadas em conjunto com os órgãos que atuam no trânsito em todo o estado.

A primeira atividade será uma ação educativa com foco no motociclista, que ocorrerá às 8 horas, na avenida Tancredo Neves, nas imediações do Fórum Gumersindo Bessa. Além dos integrantes da Coordenação de Educação para o Trânsito (Coet) da autarquia, estarão presentes policiais do Batalhão Rodoviário Estadual (BPRv), da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) e representantes do Instituto Médico Legal (IML).

Às 10 horas, acontecerá o evento na sede do Detran/SE, com pronunciamento oficial da diretora-presidente, Naleide de Andrade, entrega de Medalhas de Mérito de Trânsito a policiais da CPTran que estão há mais de 10 anos prestando serviço ao trânsito e homenagem a pessoas de diversos órgãos que prestaram relevantes serviços nesta área.

Confira a programação da SNT em Sergipe em nosso site www.detran.se.gov.br.

Fonte e foto assessoria