Sesc lança Semana Move na orla de Atalaia em Aracaju

O Sesc lança nesse sábado, 18/09, a partir das 06h, na orla da Praia de Atalaia (região dos lagos), a programação da Semana Move. O evento é direcionado aos alunos da academia e clientes matriculados nas atividades do Sesc. A ideia é estimular a prática da atividade física e esportiva em todas as faixas etárias. A programação inicia dia 18 e segue até 26/09, nas Unidades do Sesc e nos espaços públicos.

Nesse sábado o Sesc abre uma programação com uma caminhada orientada. Durante o transporte deslocará “códigos QR” com curiosidades acerca da instituição. Ao final, uma equipe de fisioterapeutas, realizar um momento de relaxamento por meio de técnicas de Pilates Solo.

Programação:

18/09 – Sesc Move Lagos | Sábado | 6h às 8h l Orla de Atalaia

Caminhada orientada. Às 07h -Torneio de Queimado.

20/09 – Aulão da Primavera – 07h- Quadra do Sesc Socorro

23/09 – Aulão Primavera Sesc – 18h – Sesc Centro 23/09 –

Aulão de Hidroginástica – 08h – Piscina do Sesc Socorro

23/09 – Mova-se com a GR – 10h e 16h – Área Aberta do Sesc Siqueira

25/09 – Simulado de Triathlon- Orla de Atalaia- 06h30

como Atividades Serao realizada com OS Alunos matriculados NAS Atividades fazer Sesc, Todas respeitando como Medidas de Prevenção e Combate ao Covid-19.

Fonte e foto assessoria