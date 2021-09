Setur visita Itabaianinha e destaca potencialidades

Visita técnica aconteceu no Polo de Moda, um complexo que congrega dezenas de fábricas e gera milhares de empregos diretos e indiretos, atraindo compradores atacadistas de diversas regiões do país

Em visita técnica realizada na manhã desta quinta-feira (16), a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) abordou o desenvolvimento de atividades turísticas em Itabaianinha, por meio de projetos envolvendo a criação da rota da moda e da cerâmica. O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, juntamente com sua equipe técnica, foi recepcionado pelo prefeito, Danilo de Joaldo, e pela deputada estadual Janier Mota.

A visita técnica aconteceu no Polo de Moda, um complexo que congrega dezenas de fábricas e gera milhares de empregos diretos e indiretos, atraindo compradores atacadistas de diversas regiões do país e potencializando o comércio e turismo de negócios. Para o secretário Sales Neto, o município de Itabaianinha possui uma grande vocação para esta modalidade turística, com destaque para os segmentos modista e ceramista.

“Fomos recepcionados, eu e minha equipe, pela deputada Janier Mota e pelo prefeito Danilo, e juntos traçamos a adoção de projetos de infraestrutura que potencializam o turismo em Itabaianinha. É um município que já congrega o polo da moda, com mais de 60 fábricas, que produzem com alta qualidade e preços especiais. Isso atrai turistas de várias regiões do país, gerando emprego e renda”, disse o secretário.

Sales Neto destacou, ainda, o desenvolvimento de produtos em cerâmica no município. “Itabaianinha abriga um complexo de mais de 40 indústrias do derivado do barro, além da maior cerâmica do Nordeste”, acrescentou. No povoado Poxica, a equipe conheceu a Louça Morena, que se caracteriza pelas peças de barro confeccionadas artesanalmente por mulheres da localidade. A produção representa uma grande riqueza cultural e histórica, com técnicas transmitidas por gerações.

A deputada estadual Janier Mota falou sobre a importância da visita da equipe de turismo do Governo do Estado. “O nosso município é rico, tem uma diversidade de atrativos, e o nosso povo é trabalhador e muito inteligente. Então, é um momento de gratidão pelo dia de hoje. Minha função é cobrar para que esses projetos sejam agilizados para o nosso município”, reforçou.

De acordo com o prefeito de Itabaianinha, as atividades turísticas são articuladas em nível estadual e nos municípios, de forma integrada. “Para criar um roteiro, a equipe da Setur conheceu o potencial do nosso município. Aqui, foi proposto criar a rota da moda, abrangendo Itabaianinha, Tobias Barreto, Umbaúba e toda essa região que também é produtora de artigos de moda”, relatou Danilo de Joaldo.

Seguindo a agenda, foram visitadas as futuras instalações do Centro de Artesanato, terminal rodoviário e sede da Prefeitura. A equipe também compareceu ao casarão das bebidas, local em que é produzido de forma artesanal o licor Maria Bonita, em um processo que passa de geração para geração. Também foi visitada a Praça do Tamarindo, conhecida como marco zero, onde surgiu o município e a Casa da Cultura, local que receberá as instalações do Museu de Itabaianinha.

