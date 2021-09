Socorro realizará drive-thru da Semana Nacional de Trânsito

A Prefeitura de Socorro, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Socorro e com apoio do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizará um drive-thru de conscientização sobre ações no trânsito.

A ação faz parte das atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito e será realizada nos dias 20, 21 e 22, a partir das 14h, no estacionamento do Shopping Prêmio. A Semana Nacional do Trânsito tem o objetivo de alertar à população sobre a importância da mudança de atitude no trânsito, reafirmando que todos são responsáveis pela segurança no trânsito, por isso, o drive-thru ofertará cursos de trânsito e transporte e confecção de cartão de estacionamento preferencial (idoso e PcD).

Além disso, será disponibilizado um stand para a realização de testagem rápida contra a Covid-19, aferição de temperatura e a distribuição de mudas de árvores.