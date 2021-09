UGT-SE convoca parlamentares e população a se manifestarem contra PEC-32 em debate na Câmara

A União Geral dos Trabalhadores em Sergipe (UGT/SE) convoca a população e os parlamentares sergipanos na defesa do serviço público e contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32. A PEC está em tramitação na Câmara Federal, com previsão de votação na Comissão Especial da Casa na próxima terça-feira (21), e prevê uma reforma administrativa que privatiza e terceiriza serviços da esfera pública e prejudica, não só os trabalhadores do setor, mas todos os brasileiros.

Para Ronildo Almeida, presidente da UGT/SE, a PEC 32 transforma o serviço público, direito de toda a sociedade, em um balcão de negócios, beneficiando grupos políticos e desmontando uma estrutura administrativa que traz ganhos para a população, especialmente a parcela mais pobre. “Ao invés de destruí-lo, temos que ampliar o serviço público gratuito, com qualidade, sem restrições, favores ou ingerência política”, avalia.

Ronildo Almeida ressalta que a PEC 32 mexe diretamente com a vida de todos, porque acaba com benefícios básicos, como o direito à saúde e à educação universais e gratuitas, por exemplo. Para ele, é necessário garantir e ampliar o acesso da população a esses serviços, e não os destruir completamente, como os defensores da PEC 32 querem.

“É também fundamental manter a autonomia no serviço público, a estabilidade do servidor público, para o enfrentamento e o embate entre o correto e a tentativa de uso indevido da máquina e do dinheiro públicos em benefício de interesses particulares de grupos políticos”, pontua Almeida.

O presidente da UGT/SE lamenta a destruição das políticas públicas feita pelo presidente Jair Bolsonaro, incluindo o desmonte do serviço público como projeto de governo. “É uma vergonha o que Bolsonaro faz com o Brasil. Ele não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores e a parcela mais pobre da sociedade”, protesta.

Para Ronildo Almeida, há um crescente e forte sentimento de indignação contra os retrocessos impostos pelo atual governo. “A UGT e demais centrais sindicais se unem à população para que possamos barrar a investida do governo Bolsonaro contra o serviço público, e contamos com cada parlamentar sergipano para que vote a favor do povo e contra a PEC 32, a PEC da maldade”, reforça.