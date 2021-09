Aracaju anuncia nova antecipação de AstraZeneca partir deste sábado, dia 18

A partir deste sábado, dia 18, a Secretaria Municipal da Saúde inicia nova antecipação de segunda dose de AstraZeneca. Quem precisa completar o esquema vacinal até 30 de setembro, já pode procurar um dos pontos de vacinação. A medida objetiva ampliar o quantitativo de pessoas com ciclo vacinal completo. Hoje, 37,75% da população de Aracaju já receberam as duas doses de imunizante contra covid-19.

São esperadas 48 mil pessoas para receber segunda dose dos três imunizantes: AstraZeneca, Pfizer e Coronavac.

No sábado, 18, os pontos de segunda de AstraZeneca são: UBSs Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio), Francisco Fonseca (18 do Forte), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Externato São Francisco (Suíssa), Roberto Paixão (17 de Março), das 8h às 16 horas, e os drives da Sementeira e do 28 BC, das 8h às 17 horas.

No domingo, 19, a segunda dose de AstraZeneca estará disponível nas UBSs Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), das 8h às 16h, e no drive da Sementeira e do 28 BC, até às 17h. Não é necessário código para receber segunda dose.

D2 CoronaVac

São esperadas 16 mil pessoas para receber segunda dose de CoronaVac. Para atender melhor o público, a Secretaria Municipal da Saúde ampliou os pontos de segunda dose do imunizante.

No sábado, a segunda dose de Coronavac estará na Unit (Farolândia) e no Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos). No domingo, a vacinação de D2 acontecerá apenas no Auditório.

D2 Pfizer

Já a D2 de Pfizer estará disponível para quem precisa receber segunda dose até 30 de setembro. No sábado, dia 18, os pontos são: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao viaduto do DIA), das 8h às 16h, e os drives da Sementeira e do 28BC, até as 17h.

No domingo, 19, a segunda dose de Pfizer estará na Unit (Farolândia) e Uninassau (Avenida Rio de Janeiro), UBS Santa Terezinha (Robalo), Estação Cidadania (Bugio), das 8h às 16h e nos drives da Sementeira e do 28BC até as 17h.

Durante a semana

A partir de segunda-feira, 20, até a sexta-feira, 24, os pontos de vacinação de segunda dose de AstraZeneca serão: Externato São Francisco, UBSs Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Roberto Paixão (17 de Março), Francisco Fonseca (18 do Forte), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e os drives da Sementeira e do 28 BC.

Os pontos de segunda dose de CoronaVac serão: Unit (Farolândia), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Faculdade Pio Décimo (Avenida Tancredo Neves), Estação Cidadania (Bugio), UBSs Dona Jovem (Industrial), Carlos Fernandes de Melo (Lamarão) e Eunice Barbosa (Coqueiral).

Já a segunda dose de Pfizer estará disponível nos pontos: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao viaduto do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial). Todos funcionando das 8h às 16h, além do drive da Sementeira, que seguirá aberto até as 17h.

Para receber a segunda dose, é preciso apresentar cartão de vacinação (obrigatório), documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Foto André Moreira