Dupla assalta loja em Itabaiana e sai com uma mala cheia

Uma dupla de assaltantes atacou uma loja de celulares em Itabaiana e fugiu com uma mala cheia de produtos. Somente esta semana foram registrados ao menos quatro assaltos a estabelecimentos da cidade, todos em plena luz do dia. A última loja atacada fica no centro de Itabaiana e nem este fato amedrontou os criminosos, que fugiram em um carro.

Os donos da loja assaltada ainda não avaliaram o prejuízo, mas revelaram que os criminosos levaram dezenas de aparelhos celulares e acessórios. O número crescente de ataques ao comércio daquela cidade serrana está deixando os empresários apavorados. A Polícia ainda não conseguiu prender nenhum dos responsáveis pelos quatro assaltos praticados esta semana nas lojas de Itabaiana.