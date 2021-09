Energisa investe no melhoramento rede elétrica da Barra

Diante do avanço imobiliário no município da Barra dos Coqueiros, a Energisa Sergipe está construindo uma nova rede elétrica de quase 14 quilômetros para melhorar o fornecimento de energia elétrica na região. O investimento da obra é de aproximadamente R$1,5 milhões com previsão para entrega em dezembro deste ano.

A nova rede elétrica está sendo construída com início na subestação do Porto e segue até os novos condomínios que estão sendo construídos na região. Segundo o gerente do Departamento de Obras e Manutenção da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss, a prioridade da empresa é oferecer um serviço cada vez melhor aos clientes.

“É uma obra para melhorar a qualidade da energia nos condomínios da Barra dos Coqueiros. Está sendo construída esta nova rede elétrica exclusiva para esses condomínios. Houve um grande aumento de condomínios nesta região e para evitar problemas como a queda de energia elétrica e sobrecarga da rede, estes investimentos estão sendo realizados e trarão muitos benefícios para os moradores da região”, explica Thyago.

A Energisa Sergipe também investe em manutenção preventiva para melhorar a qualidade no fornecimento de energia elétrica. No primeiro semestre deste ano, foram realizadas mais de 43 mil manutenções preventivas na rede elétrica de todo estado, entre substituição de postes, troca de componentes como cabos e conexões, além de podas de árvores com risco para as redes elétricas.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas