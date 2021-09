Feira da Alfândega acontece neste sábado, no Centro Cultural de Aracaju

Antiguidades, colecionismos, produtos vintages e brechós históricos são alguns dos itens que os aracajuanos vão encontrar na Praça General Valadão, em frente ao Centro Cultural, ao longo deste sábado, 18, durante a I Feira da Alfândega de Aracaju. O projeto estreia em meio à programação do Festival de Artes Cênicas, ampliando as linguagens artísticas no calendário cultural da capital sergipana.

Além de antiguidades, a Feira também contemplará artes visuais e artes plásticas; costuras criativas e sustentabilidade e produtos alimentares de origem orgânica e artesanal. O encontro acontece a partir das 10h até as 21h, nos toldos montados ao longo da praça. Todos os cuidados sanitários estão sendo cumpridos, como uso de álcool em gel, exigência de máscara e distanciamento social.

Tudo isso faz parte da programação da Feira da Alfândega, realizada pela Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, com o objetivo de promover um encontro entre grupos de consumidores, colecionadores, expositores e comerciantes, com itens de antiguidades, colecionáveis e manufaturados.

Planejada para ser realizada de forma semanal, a Feira será realizada todos os sábados com a proposta de desempenhar papel importante ao salvaguardar a cultura, valorizar a expressão cultural dos expositores e aproximar cada vez mais a população aracajuana da região central de Aracaju, como um ambiente de lazer.

Retomada Cultural

Com o avanço da imunização contra a covid-19, e a tendência de queda de casos e óbitos decorrentes da doença provocada pelo vírus, a Prefeitura de Aracaju tem planejado e executado a retomada das unidades e eventos culturais neste segundo semestre de 2021, preenchendo o calendário de atividades até o final do ano.

