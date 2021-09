Janier Mota: secretário conhece atrativos e cultura de Itabaianinha

Focada em levar desenvolvimento para o Sul Sergipano por meio do turismo, a deputada estadual Janier Mota (PL) recepcionou, nesta quinta-feira, 16, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) na cidade de Itabaianinha, que visitou a cidade para conferir de perto os seus atrativos e riquezas e transformá-los no futuro em pontos turísticos.

Juntamente com Danilo Carvalho e Jairo Floriano, prefeito e secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Itabaianinha, respectivamente, a deputada apresentou ao secretário da Setur, Sales Neto, e sua equipe técnica as riquezas culturais originárias do barro, como a louça morena puxada à mão do Povoado Poxica, arte local reconhecida mundialmente, feita por mulheres cheias de talentos; e o complexo da Cerâmica São José – uma das maiores e mais completas da Região Nordeste, fabricando uma diversidade de produtos diariamente.

Na ocasião, o secretário de Turismo conheceu também o Polo de Moda de Itabaianinha – que atrai compradores e atacadistas de várias regiões do Estado e do Brasil; o Casarão das bebidas, local em que é produzido de forma artesanal o licor Maria Bonita; a obra do Centro Cultural; a Casa da Cultura; e a Praça do Tamarindo – marco zero da cidade.

“Investir em turismo e fomentar o setor com políticas públicas é trazer emprego e renda para Itabaianinha. Por isso, convidei o secretário Sales Neto para conhecer os nossos atrativos e trabalharmos juntos, nosso mandato, Secretaria de Estado do Turismo e Prefeitura Municipal, para construirmos um projeto para criar a rota do barro, do bordado e da moda em nossa Princesa das Montanhas”, afirmou Janier Mota.

“O nosso município é rico, tem uma diversidade de atrativos e o nosso povo é trabalhador e muito inteligente. Então, é um momento de gratidão pelo dia de hoje. Minha função é cobrar para que esses projetos sejam agilizados para o nosso município”, reforçou a parlamentar.

Durante a visita, o secretário destacou as potencialidades de Itabaianinha. “É um município que já congrega o polo da moda, com mais de 60 fábricas, que produzem com alta qualidade e preços especiais. Isso atrai turistas de várias regiões do país, gerando emprego e renda. E abriga um complexo de mais de 40 indústrias do derivado do barro, além da maior cerâmica do Nordeste”, disse.

De acordo com o prefeito Danilo Carvalho, Itabaianinha tem tudo para ser uma referência em turismo. “Estamos trabalhando para isso. Através da Secretaria de Turismo, poderemos estar gerando emprego e renda para Itabaianinha. Nossa cidade tem potencial forte, a cerâmica, a agricultura, a parte cultural, o polo econômico, com o polo moda. Somos a Capital da Moda. Agradecemos ao secretário Sales Neto, e à deputada Janier por todo apoio”, afirmou.

Foto assessoria

Por Tatianne Melo