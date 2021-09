PC desfalca tráfico de drogas e retira R$ 20 mil em poder financeiro de grupo criminoso

Em 13 de agosto de 2021, o Departamento de Combate ao Narcotráfico (Denarc) deflagrou a Operação Cavaleiros das Trevas. A ação policial cumpriu 17 prisões e dois investigados entraram em confronto com as equipes policiais. A operação ocorreu nas cidades de Itabaiana, Campo do Brito, São Domingos, Areia Branca, Maruim e Malhador.

Apenas da investigada Josefa Adriana, companheira de José Verônico, suspeito de liderar o grupo criminoso, já foram sequestrados mais de R$ 20 mil reais, que foram bloqueados de suas contas bancárias.

A Polícia Judiciária, além do combate tradicional centrado na prisão de investigados, atua para retirar os meios que permitem às organizações criminosas desenvolver suas atividades ilícitas, já que a prisão de membros sem a retirada do poder financeiro gera substituição de integrantes, e não o fim da estrutura criminosa.

Informações e foto SSP