Pré-candidato à presidência da OAB/SE, Danniel Costa defende regionalização das comissões

Mais que uma entidade de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é guardiã da democracia e voz constitucional da sociedade. Ciente deste papel, a instituição criou comissões temáticas para assessorar as Diretorias e os Conselhos Seccionais no cumprimento de seus objetivos institucionais.

Segundo o pré-candidato à presidência da OAB/SE, Danniel Costa, as comissões temáticas são fundamentais para atender os propósitos da Ordem, mas um novo olhar sobre a atuação delas em Sergipe poderá trazer resultados mais significativos na defesa das prerrogativas da advocacia e na efetivação dos direitos sociais.

“Entendemos que repensar a maneira como esses órgãos de assessoramento são compostos e buscar uma nova estrutura facilitará o trabalho da OAB em Sergipe. Nessa perspectiva, acreditamos que a regionalização das comissões amplificará a voz da nossa advocacia, conferindo maior celeridade na apresentação e na resolução de suas demandas”, considera Danniel Costa.

De acordo com ele, a advocacia deve participar ativamente das ações da OAB, na capital e no interior do estado. “Regionalizar as comissões é uma forma de permitir que diversos advogados e advogadas tenham uma atuação específica nas suas regiões. Com a regionalização, a OAB estará mais presente nos municípios sergipanos e as comissões terão condições de alcançar seus objetivos”, afirma o pré-candidato.