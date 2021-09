Prefeitura em Ação é realizado no Povoado Mata do Peru

A Administração Municipal de Simão Dias, através de suas secretarias, realizou mais uma edição do Projeto ‘Prefeitura em Ação’, nesta sexta-feira, 17 de setembro, no povoado Mata do Peru.

O projeto disponibilizou diversos serviços essenciais para a população. No âmbito da saúde a prefeitura disponibilizou atendimento com Clínico Geral e com nutricionista; teste rápido para Sífilis, HIV, Hepatite e Covid-19; exame de lâmina; atendimento odontológico, fonoaudiológico; vacinação com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19; operação cata-treco com os agentes de endemias; orientações com a equipe da Vigilância Sanitária; consulta de animais (cães e gatos); cadastro para castração de cães e gatos; assim como também a vermifugação de animais (cães e gatos) e palestras com as gestantes, assistidas pelo GestAmiga.

No âmbito da inclusão: orientações com profissionais dos equipamentos (Como realizar o cadastro BPC e da carteirinha do idoso); corte de cabelo masculino; entrega de Voucher (Auxílio Natalidade); Programa Bolsa Família; orientações, atualizações e cadastro no sistema do CadÚnico; orientações com profissionais jurídicos; orientações com a equipe técnica sobre o Agosto Lilás (Violência contra a mulher) e realização de busca ativa.

Em relação a infraestrutura do povoado a Prefeitura fez a limpeza e manutenção de vias públicas, repondo lâmpadas, podando as árvores do local e patrolamento das estradas rurais.

Já no quesito agricultura, a gestão abasteceu os reservatórios de água e ouviu a população que tenha alguma sugestão e/ou reclamação.

Além disso, dentro da temática educação, a prefeitura realizou a Busca Ativa Escolar e orientou acerca do retorno, do bolsa família e da frequência escolar.

Por fim, e não menos importante, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizou um torneio de futsal e disponibilizou parque para as crianças da comunidade.

A última ação foi realizada no dia 13 de agosto no povoado Brinquinho, a meta é levar o projeto para outras comunidades, a fim de proporcionar bem-estar a todos os simãodienses.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias