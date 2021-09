O Ministério da Saúde (MS) confirmou o envio de um novo lote de vacinas contra a covid-19, neste sábado,18.

remessa contendo 64.400 doses do imunizante Coronavac tem previsão de desembarque no aeroporto de Aracaju às 12h20, num voo da empresa aérea Gol . As vacinas são destinas a primeira (D1) e segunda dose (D2), conforme orientação do MS.

Vacinômetro: 66,57% dos sergipanos não estão vacinados com a primeira dose. 32,99% imunizados com as duas doses ou dose única.