VacinAju: confira a programação da repescagem e dose de reforço do fim de semana

A Prefeitura de Aracaju segue vacinando a população adulta com 18 anos ou mais contra a covid-19. A repescagem acontecerá no sábado e domingo, dias 18 e 19, no ponto exclusivo no Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), funcionando das 8h às 16h. A partir da segunda-feira, 20, até a sexta-feira, 24, a Faculdade Pio Décimo (Avenida Tancredo Neves), também será ponto de repescagem.

De acordo com último levantamento da vacinação na capital, da população adulta estimada (513.895 pessoas), já foram vacinadas 457.478 pessoas, o equivalente a 89,02%. Mas a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, ressalta a importância de avançar nessa meta como forma de assegurar a manutenção dos índices decrescentes de casos e óbitos na pandemia.

“Avançar na cobertura vacinal nos dá uma resposta muito positiva quanto à queda no número de novos casos, de internamentos em nossos leitos hospitalares e principalmente de óbitos. Já conseguimos vacinar boa parte da população adulta, mas temos cerca de 40 mil pessoas que ainda precisam buscar se vacinar com a primeira dose. Então, pedimos à população que compareça ao ponto para receber sua vacina”, solicitou Waneska.

Primeira dose adolescentes

A vacinação dos adolescentes de 16 e 17 anos sem comorbidade continua neste final de semana, assim como a dos adolescentes com comorbidade ou deficiência permanente entre 12 e 17 anos.

No sábado, são pontos de vacinação: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao terminal do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), das 8h às 16h, além do drive montado no Parque da Sementeira, funcionando até as 17h.

No domingo, 19, os pontos de vacinação dos adolescentes são: Unit (Farolândia), Uninassau (Avenida Augusto Franco), Estação Cidadania (Bugio), UBS Santa Terezinha (Robalo) e o drive da Sementeira.

A partir da segunda-feira, dia 20, os pontos de vacinação serão: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao terminal do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), das 8h às 16h, além do drive montado no Parque da Sementeira, funcionando até as 17h.

Terceira dose

Os idosos, acima de 60 anos, que receberam a segunda dose até 31 de março seguem sendo vacinados. Para este sábado, 18, são pontos de vacinação: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao terminal do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), das 8h às 16h, além do drive montado no Parque da Sementeira, funcionando até as 17h.

No domingo, 19, os pontos de vacinação são: Unit (Farolândia), Uninassau (Avenida Augusto Franco), Estação Cidadania (Bugio), UBS Santa Terezinha (Robalo) e o drive da Sementeira.

A partir da segunda-feira, dia 20, os pontos de vacinação serão: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao terminal do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), das 8h às 16h, além do drive montado no Parque da Sementeira, funcionando até as 17h.

Foto Sérgio Silva