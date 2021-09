Gararu chora a morte dos irmãos gêmeos Higgor e Huggo em incêndio na mercearia da família

A cidade de Gararu, às margens do Rio São Francisco, no sertão de Sergipe, vive um de muita tristeza e luto, com o incêndio que ocorreu na tarde deste sábado (18), no depósito da mercearia Dois Irmãos, provocando a morte dos gêmeos Higgor Augusto e Huggo Antônio, de quatro anos.

A mãe das crianças, Neutênia Danielle Fróes da Silva Lima. também sofreu queimaduras graves, sendo levada pelo Samu para o Huse, em Aracaju, aonde se mantém internada. O pai dos gêmeos, o comerciante Pedro Fonseca Lima, não teve queimaduras significativas, mas o irmão mais velhos dos gêmeos tentou salvá-los, mas não conseguiu..

Segundo o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o Corpo de Bombeiros foi acionado às 13:30 horas para tentar debelar o incêndio que teve início em num depósito da loja. A mãe dos dois irmãos, ao perceber o incêndio, tentou entrar no fogo, mas foi contida por populares que já haviam percebido as chamas e conseguiram apagá-la. A guarnição atuou no rescaldo e na avaliação da estrutura. A causa do incêndio só deve ser divulgada após perícia no local. O irmão mais velho dos gêmeos também tentou salvá-los e sofreu queimaduras, sendo conduzido para o Huse.