Inscrições abertas para Quadro Técnico de Praças da Armada até dia 26

Até o dia 26 de setembro estão abertas as inscrições do concurso para o Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA). A oferta é de 20 vagas de nível médio técnico, voltadas para profissionais que irão atuar na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha. Os rendimentos após a formação é de R$5.699,25, já com adicionais, referentes à graduação de Terceiro-Sargento.

Como principais requisitos, é preciso ser do sexo masculino, ter o nível médio técnico em Mecânica ou Eletroeletrônica, ter idade entre 18 e menos de 25 anos no dia 1º de janeiro do ano do curso de formação, entre outros.

Os interessados devem acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em “concursos com inscrições abertas”, em seguida em “Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA), ler o edital, preencher o formulário de inscrição, salvar o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 70.

Fonte: Marinha do Brasil