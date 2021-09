Sterts: Copa Radialista Carlos Magno teve sequência no sábado

A Copa Radialista Carlos Magno deu sequência neste sábado, 18, no Ginásio do Colégio Arquidiocesano. No primeiro jogo, a equipe da TV Atalaia venceu a Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe por 4 a 0.

Em seguida, o time do Sindicato dos Radialistas (Sterts) venceu a Secom PMA, por 3×2. A rodada foi finalizada com a vitória da da TV Sergipe por 4 a 1 na TV Atalaia.Com os resultados da rodada, a fase classificatória terminou com a liderança do Sterts, que fez seis pontos.

A TV Sergipe ficou na segunda posição, com três, ganhando no critério técnico saldo de gols. Sterts e TV Sergipe fazem a final do dia 25. Já a TV Atalaia enfrenta a Secom PM na disputa do terceiro e quarto lugares.

A entrega da premiação acontece após a decisão, quando da ocasião da realização da festa dos radialistas, no Espaço de Evento Gonzagão, no Conjunto Augusto Franco.

Fonte e foto Sterts