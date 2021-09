Ferreira Costa oferece cursos gratuitos para profissionais

O programa é voltado para a capacitação e aperfeiçoamento através de conteúdos disponibilizados em plataforma online.

Uma série de cursos, dicas e palestras gratuitas para profissionais e amantes da pintura, reforma e construção civil são oferecidos, de forma gratuita pelo Home Center Ferreira Costa, através do http://clubedoprofissional.ferreiracosta.com.

Desde 2005, através do Clube do Profissional o Home Center Ferreira Costa já profissionalizou mais de 22 mil profissionais com cursos, palestras e oficinas em eventos presenciais. Com a pandemia, o projeto foi digitalizado e trouxe conhecimento a mais de 5 mil profissionais no online.

Hoje, a plataforma conta com mais de 70 cursos e dicas divididos em categorias como pintura, pisos e revestimentos, além de mecânica, hidráulica, elétrica e jardinagem. Além de um blog, com conteúdo exclusivo para contribuir na formação profissional.

Com a liberação para retomada de eventos presenciais o Clube do Profissional retoma as atividades com cursos e palestras ativos em todas as lojas do Home Center Ferreira Costa. São de 20 a 30 vagas disponíveis por turma respeitando todas as normas sanitárias.

No mês de setembro, a maior parte dos temas são voltados para os profissionais de pintura, reforçando o calendário de uma das maiores campanhas do Home Center Ferreira Costa, o Pinte o Sete. Os cursos e palestras contemplam Introdução e energia placa solar; Reciclagem para porteiros; Cetol Stain; Institucional, louças, metais, duchas e torneiras, hidráulica básica, elétrica básica; Mármore Realista Branco Carrara com o pintor Shalom; Impermeabilização de Estruturas; As novas tecnologias Bosch; Faça você mesmo seu suporte para celular em PVC; Patologias em edificações e Qualidade e aplicação do PVC nas edificações.

Para participar dos treinamentos no Clube Online, basta criar uma conta na plataforma, preenchendo os dados corretamente. O acesso é gratuito e ilimitado para qualquer pessoa do Brasil.

Os cursos são disponibilizados semanalmente no site https://clubedoprofissional.ferreiracosta.com/. E para conferir o calendário dos cursos presenciais entre em contato com o Clube do profissional do através do telefone (79) 3305-2500.