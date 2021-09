Ação conjunta apreende 37kg de maconha enterrados em casa na Barra dos Coqueiros

Equipes do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da cidade de Barra dos Coqueiros prenderam em flagrante Emerson dos Santos, conhecido como “Boca”, por tráfico de drogas. A ação policial, que ocorreu em conjunto entre as polícias Civil e Militar, ocorreu nesta segunda-feira (20) e também gerou o cumprimento de um mandado de prisão contra o investigado. A prisão ocorreu no Loteamento Suzana Azevedo.

A ação policial ocorreu de forma conjunta entre a 11ª Delegacia Metropolitana (11ª DM) e a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM). De acordo com o delegado Werner Azevedo, foram apreendidos 37,016 quilos de maconha, 320 gramas de crack e 583 gramas de cocaína. O entorpecente estava enterrado na casa do investigado.

“Em cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão conseguimos apreender drogas, em posse do investigado. Ele fazia parte de uma organização criminosa que estávamos investigando e estamos aos poucos tentando dissolver esse grupo, prendendo seus integrantes e diminuindo o tráfico de drogas na região”, explicou.

Fonte e foto assessoria