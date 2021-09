Aracaju vacinou 2.958 pessoas neste domingo e avança nesta segunda-feira

Em mais um final de semana de vacinação, a Prefeitura de Aracaju totalizou 471.194 pessoas vacinadas com, pelo menos, a primeira dose. Além dos adolescentes vacinados com a D1, neste domingo, 19, também se vacinaram as pessoas com 18 anos ou mais que ainda não haviam recebido a primeira dose, assim como a D2 para quem cumpriu o intervalo necessário, e a dose de reforço para idosos com segunda dose aplicada até 31 de março.

No balanço do dia, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foram 2.958 pessoas vacinadas, sendo 379 com a primeira dose, outras 2.557 com a D2, além dos 22 idosos vacinados com a dose de reforço. E com a boa adesão à segunda dose, o município chega a 51% da população acima de 18 anos vacinada com as duas doses.

A partir desta segunda-feira, dia 20, os pontos de vacinação para adolescentes com 16 e 17 anos, bem como para a vacinação dos idosos com a dose de reforço serão: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao terminal do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), das 8h às 16h, além do drive montado no Parque da Sementeira, funcionando até as 17h.

Segunda dose

A partir de segunda-feira, 20, até a sexta-feira, 24, os pontos de vacinação de segunda dose estarão ampliados, e cada imunizante tem pontos específicos.

Para quem recebeu AstraZeneca e a D2 está prevista para até 30 de setembro, já pode buscar um dos seguintes pontos: Externato São Francisco, UBSs Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Roberto Paixão (17 de Março), Francisco Fonseca (18 do Forte), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e os drives da Sementeira e do 28 BC.

Os pontos de segunda dose de CoronaVac serão: Unit (Farolândia), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Faculdade Pio Décimo (Avenida Tancredo Neves), Estação Cidadania (Bugio), UBSs Dona Jovem (Industrial), Carlos Fernandes de Melo (Lamarão) e Eunice Barbosa (Coqueiral).

Já a segunda dose de Pfizer estará disponível nos pontos: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao viaduto do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial). Todos funcionando das 8h às 16h, além do drive da Sementeira, que seguirá aberto até as 17h.

Para receber a segunda dose, é preciso apresentar cartão de vacinação (obrigatório), documento com foto e comprovante de residência de Aracaju. Se a dose anterior foi na capital, não é necessário apresentar código de validação em nenhum ponto.

Informações e foto SMS