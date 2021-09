Aumento expressivos de assaltos, uso e tráfico de drogas na praia da Cinelândia em Aracaju

O vereador de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), reuniu, em seu gabinete, nesta segunda-feira (20) membros da Polícia Militar de Sergipe, tenente-coronel Gilmar representando o Comando do Policiamento da Capital Sergipana e o tenente-coronel Jorge comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), e representantes dos vendedores ambulantes da Cinelândia. A reunião teve como objetivo discutir o fortalecimento da segurança do local, que voltou a ser um dos principais pontos de lazer dos aracajuanos e turistas aos finais de semana.

Segundo relatos dos comerciantes, houve um aumento expressivo no número de assaltos e usuários de drogas ilícitas no local. “Tem causado insegurança e, por isso, recorremos ao vereador para que nos ajude na solução deste problema”, disse um dos vendedores que preferiu não se identificar.

O vereador Sargento Byron se comprometeu em continuar fiscalizando a situação, além de fazer os encaminhamentos necessários para que a praia volte a garantir segurança aos banhistas, atletas e comerciantes. “Todos os espaços públicos devem garantir conforto e, acima de tudo, segurança às pessoas. Como um ponto turístico, que hoje é a Cinelândia, localizada na Orla da Atalaia, que é o principal cartão postal da cidade, vai seguir progredindo se as pessoas estão com medo de frequentar? O comando da polícia foi extremamente compreensível e se comprometeu em organizar estratégias que visem melhorar a segurança do local e devolver o sentimento de segurança a esses comerciantes que só estão indo em busca da renda, da forma de sobrevivência com honestidade e respeito às pessoas. Estou muito feliz pelo interesse da PM Sergipe em solucionar esse problema”, disse.

“Essa aproximação que estamos tendo com o vereador Byron, que está, verdadeiramente, preocupado com a situação, representando todos nós e com a vontade em ajudar sem interesse de mídia é muito importante. Obrigado, Byron, por realmente defender o comércio e todos que dependem dele”, agradeceu Gustavo Monteiro, vendedor ambulante.

Na ocasião, os representantes da PM Sergipe asseguraram que farão um estudo para que possam montar estratégias e intensificar o policiamento no local.

Por Pábulo Henrique – assessor de imprensa