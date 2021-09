Banese oferece condições diferenciadas a servidores da Câmara de Aracaju

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) inicia nesta segunda-feira, 20, atendimento especial e presencial para funcionários da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) com o intuito de abrir linha de crédito especial para os servidores, contratados e comissionados da Casa. A ação acontece no prédio do anexo ao lado com duração de 3 dias podendo se estender.

Segundo informações da gerente de atendimento do banco, Márcia Oliveira, uma equipe ficará três dias, podendo se estender por mais tempo, recebendo os funcionários da Casa Legislativa na sala de reunião no anexo da CMA localizada na rua Itabaiana, 174.

“O Banese tem o compromisso em apoiar a qualidade de vida, o bem-estar e o desenvolvimento dos servidores públicos de Sergipe e regiões. Essa é mais uma ação para levar mais serviços e crédito para os colaboradores da Câmara Legislativa de Aracaju. O objetivo do atendimento no local do trabalho é proporcionar comodidade e celeridade para contratação de produtos e serviços personalizados a esse público”, completou o gerente da área de Canais de vendas, Fernando Junior.

A superintendente Executiva da CMA, Josy Aguiar, informou que Márcia Oliveira entrou em contato com a Câmara para falar que o Banese está oferecendo uma linha de crédito para negociação e aquisição de crédito junto ao banco voltada para todos os servidores municipais. “Pensando na comodidade dos servidores presidente da Casa Legislativa, Nitinho e sendo o Banese um parceiro nosso, de pronto, nós já providenciamos toda estrutura necessária para que eles viessem atender todos os servidores”, afirmou.

Operação de crédito

O Banese está com uma campanha para portabilidade de crédito imobiliário. Com uma campanha inédita no mercado sergipano, a instituição está oferecendo isenção da taxa de avaliação, pagamento de taxa de averbação cartorária do imóvel, seguro-residencial gratuito por um ano, e possibilidade de contratação de empréstimo CDC, com condições especiais, para a compra dos móveis. A iniciativa faz parte do calendário de comemorações dos 60 anos do banco.

Os clientes que contratarem o crédito no período da campanha terão, ainda, acesso a taxas de juros a partir de 6,4% a.a. e a garantia da manutenção desta condição até o final do ano, ao contrário do que vem sendo praticado pelo mercado, que tem elevado os juros para este tipo de financiamento. Esta é mais uma vantagem que ajudará os clientes na redução das despesas pessoais e familiares.

Foto César de Oliveira

por Agência Câmara Aracaju