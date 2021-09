Deputado Luciano Bispo discute melhorias para pessoas com deficiência

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta segunda-feira, 20, o deputado João Marcelo (PTC) e o presidente do Conselho de Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe, Antônio Luiz dos Santos.

De acordo com o deputado João Marcelo, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado nesta terça-feira, 21 e para lembrar a data, se reuniram com o presidente Luciano Bispo para definir a instalação de uma comissão permanente para cuidar dessas pessoas. “A partir daí, pretendemos apresentar Projetos de Lei aqui na Assembleia Legislativa, visando beneficiar as crianças com deficiência; a acessibilidade, entre outros temas importantes”, informa.

Antônio Luiz dos Santos afirmou que a criação da comissão permanente é uma demanda para mais de 500 mil pessoas que moram em Sergipe e possuem alguma deficiência, segundo o Censo 2010.

“Uma pauta na Assembleia para a criação dessa comissão é muito importante porque tudo no estado nasce a partir da legislação e as pessoas com deficiência entendem que a conversa sobre elas precisa ter gente com deficiência envolvida, por isso o deputado João Marcelo teve essa sensibilidade e hoje viemos apresentar uma agenda positiva em prol das pessoas com deficiência”, destaca acrescentando que a expectativa é de ampliar a legislação estadual em torno dos benefícios.

O presidente Luciano Bispo foi solícito às reivindicações e os encaminhou ao sub-secretário da Mesa Diretora, Igor Albuquerque para que debatam a questão que envolve as legislações.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza