Diná Almeida participa de assinaturas de Ordens de Serviço em Riachão do Dantas e Boquim

A deputada estadual Diná Almeida (Podemos) participou na manhã desta segunda-feira (20) de duas solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços no interior sergipano, a convite do Governador Belivaldo Chagas e do Secretário Estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto.

A primeira, em Riachão do Dantas, foi para a execução de revestimento primário na Rodovia SE-287, nos trechos da entrada do povoado Tanque Novo e do povoado Triunfo (Simão Dias). Em seguida, foi a vez da assinatura da Ordem de Serviço em Boquim, para reestruturação de parte da Rodovia SE-160, no trecho que liga o município a Pedrinhas.

Durante a assinatura de uma das Ordens de Serviço, o Governador Belivaldo Chagas citou que os deputados ali presentes, a exemplo de Diná Almeida, eram parceiros de sua gestão. A parlamentar costuma buscar e cobrar soluções para atender às demandas dos municípios junto ao Governo, aproveitando cada oportunidade para dialogar com as demais autoridades sobre projetos e ações.

