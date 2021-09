Eduardo Lima participou da entrega de duas importantes obras na capital

Na sexta-feira, 17, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), que é também integrante da Comissão de Obras da Câmara Municipal, esteve presente em duas das mais novas ações da Prefeitura de Aracaju.

A primeira foi a Assinatura da Ordem de Serviço para início dos trabalhos de Recapeamento da Av. Santos Dumont, no bairro Atalaia. A recuperação asfáltica da avenida terá 08 quilômetros de extensão em recapeamento que vão do antigo farol da Orlinha, no bairro Coroa do Meio até o final da Passarela do Caranguejo. A obra constitui a fresagem para retirada do antigo asfalto e a aplicação de uma nova camada.

A segunda foi a Entrega das Obras de infraestrutura da Rua Alagoinhas e Adjacências, no bairro Dom Luciano. A obra traz em sua estrutura a construção do canal, drenagem e esgotamento sanitário, itens que resolverão os problemas de alagamentos. A rua Alagoinhas conta agora com uma iluminação toda em lâmpadas de LED, 07 ruas adjacentes contam com uma estrutura na qual todas as calçadas possuem acessibilidade, uma obra com um investimento de R$ 3,4 milhões para aquela comunidade.

“É uma grande satisfação participar da Comissão de Obras e poder fazer parte desse momento.

A obra da Av. Santos Dumont é de grande importância para o setor turístico da capital por ser a via de maior acesso às praias. As obras da rua Alagoinhas e adjacências, me trazem um enorme conforto por representarem uma mudança na qualidade de vida dos moradores daquela região”, destacou o vereador.

