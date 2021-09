Em parceria com Senai, PMA abre inscrições para curso de Almoxarife de Obras

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abriu inscrições nesta segunda-feira, 20, para o preenchimento de 20 vagas no curso Almoxarife de Obras.

As inscrições devem ser realizadas no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Maria Diná Menezes, no bairro 17 de Março, até a próxima quinta-feira, 23, de 9h às 11h30, e das 13h30 até às 16h.

As aulas acontecerão de segunda à sexta, das 8h às 12h. É importante ressaltar que a data para a inscrição pode ser prorrogada de acordo com o preenchimento das vagas. O curso da área da construção civil possui carga horária de 60 horas.

Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e ter concluído o 5º ano do ensino fundamental. A secretária-adjunta da Assistência Social de Aracaju, Selma França, explica os detalhes.

“É uma área bastante procurada. Atualmente, as construtoras exigem que os contratados tenham esse curso que estamos ofertando. As aulas deverão ser concluídas em 15 dias. Para aqueles que já estão no segmento, é uma ótima oportunidade que não deve ser desperdiçada, pois é um curso muito valorizado”, destaca Selma.

Documentos necessários (originais cópia):

-RG;

-CPF;

-Comprovante de residência atualizado em no mínimo três meses;

-Comprovante de escolaridade (caso não possua, será assinado um termo de autodeclaração de escolaridade no local da inscrição);

-Apresentação de folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico) para comprovação do Número de Identificação Social (NIS) caso possua.