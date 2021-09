Pesquisa indica que Edvaldo Nogueira ganharia no primeiro turno eleições para governador em 2022

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) mantém o seu trabalho à frente da Administração, mas em termos de exposição do seu nome para disputar o Governo do Estado, através de escolha da base aliada, aparentemente deu um recuo em aparente pré-candidatura.

Nesta segunda-feira, através de pesquisa de opinião pública feita pela Padrão, responsável por outras já realizadas, o prefeito Edvaldo Nogueira dá um salto na preferência do eleitor e revela que ganharia em primeiro turno do provável adversário, senador Rogério Carvalho (PT), como mostra pesquisa publicada pela coluna Aparte. do jornalista Jozailto Lima, no portal JLPolítica.

A coluna mostra que “se a eleição para a escolha do futuro governador de Sergipe e da única vaga de senador tivesse realizada no último dia 10 de setembro de 2021, Edvaldo Nogueira, PDT, levaria o Governo do Estado em 1º turno e o Senado ficaria com Jackson Barreto, MDB, que viria embolado com Eduardo Amorim, PSDB. Nogueira ainda não se declarou pré-candidato ao Governo.

Estas probabilidades são apontadas em uma sondagem do Instituto Padrão de Pesquisas Científicas, que captou Edvaldo Nogueira com a preferência de 54,8% dos eleitores, bem à frente do segundo colocado, senador Alessandro Vieira, Cidadania, com 8,7%, de Fábio Mitidieri, PSD, com 3,7%, e de Rogério Carvalho, PT, com 3,4%. Alessandro já se declarou não pré-candidato ao Governo.

Esta sondagem afere a intenção de votos dos eleitores da cidade de Laranjeiras, na Grande Aracaju, na qual, segundo o Padrão, há 19,5% pesquisados dispostos a votar em branco, a anular o voto ou a não optar por nenhum deles, e ainda 9,9% dizendo-se indecisos ou que ainda não sabem em quem votar.

Este é o resultado de um questionário induzido, no qual o Padrão apresenta os quatro nomes, seguidos da seguinte pergunta: “Em qual destes candidatos o sr.(a) votaria para governador se as eleições fossem hoje?”. Sobre o Senado – Neste mesmo modelo de questionário, o Padrão quis saber do eleitorado de Laranjeiras qual seria o sergipano que ele mandaria para o Senado se a eleição fosse naquele dia 10 de setembro. Com uma diferença bem pequena, teria sido eleito senador, segundo os laranjeirenses, o ex-governador Jackson Barreto, MDB, com 23,3% dos votos.