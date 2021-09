Idosos vacinados com a D2 até 10 de abril já podem receber a dose de reforço

Com o novo calendário de vacinação, divulgado pela Prefeitura de Aracaju, a dose de reforço passará a ser aplicada, também, nos idosos que receberam a segunda dose(D2) até o dia 10 de abril. Até o momento, 1.225 idosos já foram vacinados, e nessa nova etapa são esperadas outras 5.566 pessoas para a terceira dose. Qualquer idoso vacinado contra a covid dentro do prazo estabelecido, independente do tipo de vacina que recebeu anteriormente, pode buscar o serviço.

Pessoas que receberam a segunda dose em Aracaju não precisam se cadastrar para ter acesso à dose de reforço, bastando apenas apresentar o cartão de vacinação onde as duas primeiras doses foram registradas, um documento de identificação com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju.

Já as pessoas vacinadas em outro estado e que atualmente residem em Aracaju, devem se cadastrar no site do VacinAju, preencher o formulário e anexar os documentos necessários, incluindo o cartão de vacinação.

“Estamos avançando na aplicação dessa terceira dose para garantirmos esse reforço na proteção dos idosos. Seguiremos com esse calendário em sete pontos fixos na cidade, além do drive montado no Parque da Sementeira, possibilitando que a população busque o ponto mais próximo de sua residência. Já os pacientes acamados seguem recebendo sua dose de reforço em domicílio”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Pontos de vacinação

Funcionando das 8h às 16h, estão disponíveis os seguintes pontos para a dose de reforço: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao terminal do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), além do drive montado no Parque da Sementeira, funcionando até as 17h.

Idosos acamados recebem a vacina em casa; caso o idoso não seja cadastrado, um familiar deve realizar o cadastro na Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Fonte e foto assessoria