Janier reivindica asfaltamento rodovia que liga povoados

Atenta às demandas de todas as regiões sergipanas, a deputada estadual Janier Mota (PL) solicitou ao Governo do Estado o asfaltamento da rodovia que interliga o Povoado Ladeiras ao Povoado Usina Santana, na cidade de Japoatã, no Baixo São Francisco. O pedido foi feito através de indicação protocolada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Além das ações no campo da saúde, Janier Mota tem uma atuação muito forte na defesa da recuperação das rodovias estaduais, sendo que muitas de suas indicações na Alese se voltam para esse setor, solicitando reformas, asfaltamentos, sinalizações, limpezas e iluminações em vias de regiões do Sul ao Sertão Sergipano.

“Em mais uma ação voltada para melhorias das estradas estaduais, protocolei indicação requerendo ao Governo do Estado, através do Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária, o DER, que realize asfaltamento da rodovia que liga os Povoados Ladeiras e Usina Santana”, reforça a parlamentar.

Janier Mota ressalta que a obra de pavimentação asfáltica entre os povoados irá facilitar o tráfego de veículos e locomoção dos moradores desta região de Japoatã. “Com certeza, contribuirá com o escoamento de mercadorias e desenvolvimento socioeconômico local”, finaliza.

Por Tatianne Melo