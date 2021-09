Joaquim da Janelinha solicita emenda parlamentar à senadora Maria do Carmo

Na última semana, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS) esteve reunido com a senadora Maria do Carmo (DEM) em busca de ações em apoio à segurança pública. Na ocasião, foi solicitada uma emenda parlamentar para que o bairro Farolândia seja modelo em sistema de monitoramento de câmeras.

“A ideia é a instalação de câmeras com resolução de imagem em alta definição nas praças; saídas e entradas do nosso conjunto/bairro. Entregamos à assessoria de dona Maria um ofício com descrição e valor orçamentado”, pontuou Joaquim, que acrescentou dizendo que a recepção foi maravilhosa, e que ficará acompanhando e aguardando toda tramitação.

No registro, além do vereador e da senadora; o ex-deputado federal José Carlos Machado; o ex-prefeito de Propriá, Luciano de Menininha; e a assessora de comunicação de Joaquim, Monique Costa.

Da assessoria