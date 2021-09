Juliette revela temor no ‘BBB21’: ‘O impulso inicial é devorar, julgar, e isso me dava medo’

Empatia. Esta foi uma das palavras rapidamente associadas a Juliette, quando ela se tornou conhecida do Brasil inteiro no Big Brother Brasil. “É um sentimento de justiça, de me tornar uma pessoa melhor”, diz a campeã do BBB21 no podcast “Mamilos” desta segunda-feira, 20/9, com o tema “Empatia tem limite?”, no ar no Globoplay. Apesar disso, a Bonita, que lançou o primeiro EP no início do mês, revela: “O impulso inicial é devorar, julgar, e isso tudo me dava muito medo”.