Militares participaram de ação nas praias pelo Dia Mundial da Limpeza

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) coordenou no último sábado, 18 de setembro, ações de limpeza dos Mares e Rios. As referidas ações aconteceram na Orla Pôr do Sol no Mosqueiro e Na Praia Formosa no bairro Treze de Julho.

A participação da Marinha do Brasil nesta ação global denominada Dia Mundial de Limpeza – World Cleanup Day” tem o objetivo de incentivar a mentalidade marítima na sociedade chamando atenção para as consequências do descarte incorreto dos resíduos sólidos, que acabam chegando ao mar e às vias navegáveis se tornando um grande perigo para a humanidade e a Segurança da Navegação.

Foi estimado o recolhimento de cerca de 2 Toneladas de lixo, sendo ele de todo tipo: sacos plásticos, garrafas PET, canudos, pneus, carcaças de geladeiras etc. O Dia mundial da Limpeza é uma oportunidade importante para mobilizar a todos chamando atenção para o problema que tem sido o crescimento do lixo em escala mundial, onde mais de 80% do lixo que surge no mar têm origem em terra.

A ação contou com a participação de 50 militares da CPSE, 80 voluntários e apoiadores (SOAMAR- Sociedade Amigos da Marinha em Sergipe, Adema-SE IBAMA, Grupo Escoteiros do Mar Baden Powell, Grupo de Escoteiros Serigy, Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente Estudantes de Engenharia de Pesca da Universidade Federal de Sergipe, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, Iate Clube de Aracaju, Lojas Maçônicas Tiradentes e Clodomir- Grande Oriente do Brasil GOB-Sergipe, Grupo de Vela Barlavento, Grupo de StandUp SUP Amigos, Comunidade Marítima, Polícia Ambiental, Sociedade Civil, EMSURB- Empresa Municipal de Serviços Urbanos e Exército Brasileiro).

Fonte e foto Marinha do Brasil