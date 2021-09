Mini usina para produção de gases medicinais será instalada no Huse

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), recebeu na manhã desta segunda-feira, 20, uma mini usina de produção de gases medicinais. Uma doação feita através de um projeto da Petrobrás, via Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Governo do Estado. Depois de instalada, a mini usina será responsável por gerar cerca de 40% dos gases medicinais consumidos pelo hospital, como explica o diretor administrativo-financeiro do Huse, Manoel Mário Ferreira.

“Isso nos traz uma tranquilidade em vários aspectos, primeiro que nós não vamos mais depender 100% de fornecedores, vamos produzir o nosso próprio gás medicinal aqui dentro do hospital e um dos mais importantes para mim, na visão econômica e financeira, é que vamos economizar na ordem de aproximadamente 60% nas despesas que temos com esses gases medicinais”, explicou o diretor administrativo-financeiro.

Toda a estrutura para abrigar a mini usina está pronta e nos próximos dias técnicos da empresa responsável chegarão para a instalação e produção dos primeiros metros cúbicos de gás medicinal. “Mais um importante passo que a SES, através do Governo de Sergipe que é comprometido com a saúde do Estado. É um passo importantíssimo, um passo de vanguarda. São as instituições hospitalares que se preocupam com a qualidade e economicidade que já estão despertando para esse tipo de usina, a gente prova que o governo está empenhado cada vez mais a modernizar a cada dia que passa a nossa unidade”, finalizou Manoel Mário Ferreira.

Fonte e foto SES