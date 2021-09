Palco dos Sonhos lança Circuito Beneficente de Artes

O Circuito Beneficente de Artes surgiu do desejo comum do Palco dos Sonhos e dos artistas plásticos sergipanos: Nino Karvan, Antônio da Cruz, Sônia Mellone e Aquiles Castro de unir arte, cultura e solidariedade para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social nesta pandemia causada pela Covid-19.

As 60 obras dos quatro artistas plásticos contam com a curadoria de Fernanda Kolming e estão disponíveis para vendas no site: www.palcodossonhos.com, 20% do que for arrecadado com a comercialização dos quadros será revertido para compra e a distribuição de cestas básicas, às instituições e comunidades quilombolas escolhidas pelos quatro artistas. Quem desejar também pode realizar doação espontânea através do Pix 79991552277.

Além da exposição virtual fixa no site do Palco dos Sonhos o Circuito Beneficente de Artes também irá realizar exposições presenciais em diversos municípios sergipanos, com o objetivo de levar arte e cultura para o público em geral e reverter o acesso à exposição em 1kg de alimento.

Os artistas escolheram as seguintes comunidades e instituições a serem beneficiadas na primeira edição da Campanha Beneficente de Artes: AAACASE (Associação de Apoio a Adultos com Câncer do Estado de Sergipe), Creche Ação Solidária Almir do Picolé e as comunidades quilombolas Maloca (Aracaju), Mussuca (Laranjeiras) ePorto D’Areia (Estância).

Por Heriêta Schuster