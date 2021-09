PCdoB de Sergipe promove a primeira Plenária LGBTQIAP+ nesta terça-feira

O Partido Comunista do Brasil em Sergipe (PCdoB) promove nesta terça-feira, 21, a 1ª Plenária LGBTQIAP+ com o tema: “Os avanços e desafios da pauta LGBTQIAP+”. O encontro será virtual e acontece a partir das 18h30 através da plataforma Google Meets.

A plenária tem como objetivo debater os rumos das Políticas LGBTQIAP+ dentro do partido e eleger os delegados para a Conferência Municipal do PCdoB, previsto para acontecer no mês de dezembro.

O encontro terá como facilitador, Marcelo Lima de Menezes, Especialista em Gênero e Sexualidade na Educação e Ativista dos Direitos Humanos LGBTQIAP+ e também contará com a participação do Secretário LGBTQIAP+ do PCdoB, Paulo Queiroz.

Por David Rodrigues