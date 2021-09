Plataforma de ensino lança revisão para vestibular de Medicina

Com o objetivo de promover uma revisão intensiva aos estudantes que desejam participar do vestibular de Medicina da Universidade Tiradentes, o Master Digital lança a revisão ‘Super Vestibular Medicina Unit’. A aula inaugural acontece no dia 1º de outubro, às 15 horas, pelo canal do YouTube do Master Digital.

O projeto traz aos estudantes mais de 120 aulas gravadas, além de mais de 20 aulas ao vivo com conteúdo exclusivo e uma plataforma com cerca de 2500 questões das provas anteriores.

Os estudantes matriculados também terão acesso às últimas nove provas interativas do Vestibular Unit, com questões comentadas. Para mais informações, acesse masterdigitalaju.com.br!

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

