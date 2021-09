Prefeito Cristiano Viana empossa novo secretário de Inclusão, Assistência Social e Trabalho

Nesta segunda-feira, 20 de setembro, o prefeito municipal de Simão Dias, Cristiano Viana, empossou o novo secretário de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, Marcos Antônio Oliveira.

Marcos é servidor cedido do Ipesaúde, ex-conselheiro tutelar, ex-presidente do Conselho de Assistência Social, ex-assessor técnico da Secretaria de Inclusão Social da Prefeitura de Pinhão, ex-auxiliar administrativo da Emdagro, ex-coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social, inclusive, já atuou como secretário de Inclusão em nosso município.

Estavam presentes no ato de posse, o prefeito municipal, Cristiano Viana, a primeira-dama, Claudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, e demais secretários, Júnior Viana, Angela Siqueira, Pequeno Soares, Marcelo Carregosa e Jacqueline Silva, e os amigos vereadores, Irailde Souza, Aninha do Triunfo, Geraldo Macêdo, Rogério Nunes, Delson do Bonfim, Prof. Abraão e Nelsinho, além dos servidores municpais.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias