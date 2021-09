Prefeitura de Barra e Justiça firmam parceria para acolhimento aos apenados

Nesta segunda-feira, 20, o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, e todos os secretários municipais participaram de uma reunião com os magistrados Dra. Heloísa de Oliveira Castro Alves e Dr. Nelson Madeira, Juiz substituto. Além deles, também participaram de forma virtual, a Dra. Pollyanna Mara de Castro Aguiar, representante da 2ª Promotoria de Justiça; a Dra. Ana Paula Souza Viana, 1ª Promotoria de Justiça e a Dra. Juliana Carvalho Macedo Sobral, Defensoria Pública. O objetivo foi apresentar o novo projeto de acolhimento aos apenados e firmar uma parceria com a Gestão para o encaminhamento deles para serviços nas diversas Secretarias Municipais.

Segundo a Dra. Heloísa de Oliveira Castro Alves, a lei prevê a necessidade do cumprimento da pena, mas também a de ressocialização. “Nós tínhamos a dificuldade de alocar o sentenciado em um serviço de relevância, em que ele realmente tivesse a oportunidade de sentir que o serviço é importante. Para isso firmamos uma parceria com o município com o intuito de organizar os locais que fossem disponibilizados para melhor colocação do apenado, do beneficiado em uma atividade de acordo com suas aptidões. Dessa maneira ganha o povo e ganha a Justiça que é feita”, enfatiza a magistrada.

E o prefeito Alberto Macedo também avalia como importante essa parceria. “O município tem o dever de atuar também na área preventiva e com essa parceria abrimos a oportunidade para que o apenado ou beneficiado se integre às ações sociais. É uma oportunidade que temos de reeducá-lo e reinserí-lo na nossa sociedade. E se participamos ativamente desse processo podemos contribuir muito para construir uma sociedade menos violenta e mais harmônica. Todos seremos beneficiados, porque diminuiremos a violência”, avalia o prefeito de Barra, Alberto Macedo.

A secretária de Assistência Social, Emily Regina, responsável justamente por receber esses apenados e por distribuí-los para outras Secretarias ressalta que o judiciário encaminhará a lista e informará as datas que os mesmos irão à Secretaria de Assistência para essa primeira conversa. “Faremos um bate papo, saberemos o que a pessoa gosta, quais aptidões de trabalho para indentificar qual a Secretaria que o encaminharemos para que possa cumprir a pena de forma satisfatória, tanto para o município quanto para pessoa que vai cumprir. A importância dessa ação além da interligação entre as secretarias é o retorno para a comunidade”, acrescenta Emily Regina.

Foto assessoria

