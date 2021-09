Presos três suspeitos de homicídio de caminhoneiro em Glória

Equipes da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) efetuaram, na noite do último sábado (18), a prisão de três suspeitos de homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, durante operação no municipio de Nossa Senhora da Glória, região do Alto Sertão sergipano.

Segundo relato policial, os militares foram informados de que havia acontecido um homicídio praticado contra um caminhoneiro, nas proximidades de um posto de combustível em Nossa Senhora da Glória. Inicialmente, os policiais foram ao local, constataram a ocorrência, colheram informações sobre o crime e iniciaram as diligências em busca dos suspeitos.

Imediatamente, os policiais conseguiram localizar a casa onde estavam os supostos envolvidos no crime. Com informações precisas, os militares entraram no imóvel e localizaram três indivíduos no interior da casa, sendo dois homens e uma mulher, todos maiores de idades.

Durante as buscas, os policiais encontraram com os suspeitos uma grande quantidade de drogas, sendo 357g de maconha, 281g de crack, um pino cheio de cocaína, 110 pinos vazios e uma pequena quantia de dinheiro em notas de pequeno valor. Também foi encontrado um revólver calibre 32, com duas munições intactas, sendo esta a arma usada no crime, além de vários aparelhos celulares.

Indagados, os suspeitos confessaram a autoria do crime de homicídio e informaram que estavam ali reunidos para a venda e consumo de drogas. Ainda no local, eles disseram aos militares que a motivação do crime foi ciúmes, em decorrência da vítima ter falado com a mulher de um deles, mas tudo indica que os motivos estão relacionados a acerto de contas envolvendo o tráfico de drogas. A vítima é um caminhoneiro natural de Gararu/SE.

Diante dos fatos, os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória/SE, a fim de que fossem lavrados os procedimentos legais cabíveis.

