Prisões temporárias de envolvidos em arrastão em Umbaúba são convertidas em preventivas

Após investigações conduzidas pela Delegacia de Umbaúba, quatro mandados de prisão temporária foram convertidos em prisões preventivas pelo Poder Judiciário. As decisões judiciais são referentes a um roubo que foi praticado na Rua Bela Vista, em Umbaúba. As vítimas tiveram pertences e veículos levados durante a investida criminosa, que ocorreu no dia 12 de junho deste ano. O crime foi praticado com violência e grave ameaça.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, após o crime, foram feitas diversas diligências que resultaram na identificação dos envolvidos no roubo. “Por meio de imagens foi possível identificar o veículo envolvido e, a partir disso, foi possível identificar a autoria intelectual do crime. As vítimas identificaram o segundo indivíduo e por meio de testemunhas e relatório de investigação, foram identificados mais dois indivíduos residentes em Cristinápolis, já com passagens por roubo e receptação”, detalhou.

Na última sexta-feira (17), o delegado concluiu as investigações e remeteu o inquérito policial com pedido de conversão das prisões temporárias em prisões preventivas, o que foi prontamente atendido pelo Poder Judiciário.

