Rock in Rio 2022: venda de ingressos começa amanhã às 19h. O valor será de R$ 545

A venda do Rock in Rio Card, que equivale a um ingresso antecipado e garante a entrada ao Rock in Rio antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações, será iniciada às 19h de terça-feira (21). O valor da entrada será de R$ 545 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada).

O fã que adquirir o produto pode definir em qual data pretende usá-lo antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril do ano que vem – a escolha de data poderá ser feira de 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022.

Para 2022, a organização já divulgou nomes do line up do Palco Mundo, como IRON MAIDEN, Dream Theater, Megadeth e Sepultura que se apresentam no dia 2 de setembro de 2022. Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok, no dia 3. Justin Bieber, Demi Lovato e IZA, no dia 4. Dua Lipa e Ivete Sangalo fechando o festival no dia 11. Já no Palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat que fazem shows no dia 8 de setembro.

O ingresso do Rock in Rio 2022 será totalmente digital e substituirá as pulseiras das edições anteriores. Para proteger os fãs ainda mais contra qualquer fraude, o ingresso não pode ser impresso em casa e o código para acesso ao festival será gerado perto da data do evento. Até a data que o código será enviado, o ingresso ainda estará disponível no histórico de compras.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes Itaú Unibanco que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaucard e Credicard têm desconto de 15% na compra do Rock in Rio Card, além do parcelamento em até oito vezes sem juros. O desconto de 15% não é cumulativo com a meia-entrada.

Por ser uma venda especial, o limite de compra é de até 4 (quatro) entradas por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar a meia-entrada também para seu acompanhante. Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que informar no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.

Fonte/Foto: globo.com